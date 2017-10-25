فيديو.. لاعب كرة قدم يتعرض لسطو مسلح

لصوص محترفون، قاموا الأحد الماضي بهجوم مسلح وخاطف، استهدفوا به في ثوان معدودات أحد أشهر لاعبي كرة القدم البرازيليين، وهو المعروف باسم "جيفرسون" لاعب فريق" بوتافوغو، ومنتخب البرازيل.

وكان اللاعب يقود سيارته الأحد الماضي في مدينة ريو دي جنيرو عندما اعترضه 3 مسلحين بالمسدسات، لحقوا به في سيارة مسروقة، ظلت وراء Range Rover سوداء كان يقودها، وعند وقوفه قرب منعطف في المدينة، نزلوا منها شاهرين عليه المسدسات، في وقت كانت كاميرا مراقبة بالشارع القريب من ملعب "بوتافوغو" تصور كل تفاصيل السطو السريع.

واستسلم اللاعب البالغ 34 سنة للمسيطرين عليه بقوة السلاح، وخرج من السيارة بأمر من أحدهم، وأمره بأن ينزوي إلى الرصيف، ليجثو فيه على ركبتيه ويرفع يديه استسلاما.

وعثرت شرطة الريو على "الرنج روفر" السوداء، مركونة في شارع بإحدى الضواحي، وذكرت بعض وسائل الإعلام البرازيلية أن الناهبين تخلوا عنها لصعوبة بيعها، إلا أنهم سرقوا منها ما يمكن بيعه.