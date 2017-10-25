مباشر.. الدكتور كلداري يجيب عن أسئلتكم المتعلقة بالأمراض الجلدية

تستضيف صحيفة البيان اليوم الأربعاء الدكتور إبراهيم كلداري، أستاذ واستشاري الأمراض الجلدية في جامعة الإمارات وذلك في بث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي للبيان ضمن برنامج #30دقيقة_مع_كلداري .

ستتناول الحلقة التي ستبث الساعة 5 مساء موضوع حقن البلازما واستخداماتها ومضاعفاتها على صحة الإنسان.

وسيقدم الدكتور كلداري للمتابعين استشارات ومعلومات طبية مباشرة للمتابعين إضافة إلى الإجابة عن أسئلة المتابعين حول مختلف الأمراض الجلدية.

يمكن للمتابعين التفاعل معنا والتواصل مباشرة مع الدكتور إبراهيم عبر إرسال أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة على الوسم #30دقيقة_مع_كلداري أو التعليق باستفساراتهم أسفل المقابلة.