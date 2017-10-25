نارت بوران يغادر موقعه كرئيس تنفيذي لسكاي نيوز عربية

أعلن مجلس إدارة سكاي نيوز عربية عن مغادرة الرئيس التنفيذي نارت بوران منصبه بعد سبعة أعوام تولى فيها قيادة واحدة من أبرز المؤسسات الإخبارية العربية متعددة المنصات على مستوى العالم العربي.

وسيواصل بوران تولي مهامه كرئيس تنفيذي لسكاي نيوز عربية حتى نهاية العام الجاري، ومن ثم كمستشار لشؤون المحتوى لمجلس إدارة المؤسسة.



ويأتي قرار نارت بوران مغادرة سكاي نيوز عربية بعد أن عمل فيها لمدة سبع سنوات كجزء رئيسي من الفريق المؤسس، حيث نجحت القناة تحت قيادته بتعزيز مكانتها على خارطة الإعلام العربي، وقدمت للجمهور نخبة من التقارير والتغطيات المميزة للأخبار العاجلة والأحداث الهامة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تغطياتها المباشرة من قلب الحدث لأهم التطورات العالمية والتي حظيت بإشادة واسعة.

وشهدت سكاي نيوز عربية في الأعوام القليلة الماضية معدلات نمو استثنائية في نسب المشاهدة والمتابعة الرقمية لتغطياتها، لتنافس في صدارة المؤسسات الإخبارية العربية.



من جهته قال جون ريلي، رئيس شبكة "سكاي نيوز الدولية" وعضو مجلس إدارة سكاي نيوز عربية: "سعدنا لأكثر من سبع سنوات بالعمل مع السيد بوران، إذ نُكن له كل الاحترام والتقدير، ليس فقط لإسهاماته التي قدمها لسكاي نيوز عربية فحسب، بل لما قدمه أيضاً لصناعة الإعلام المرئي والرقمي في العالم العربي ككل."



وأضاف ريلي: "ستواصل سكاي نيوز عربية دفع عجلة النمو والتطور مع التركيز على تحقيق أعلى مستويات الجودة والابتكار ورفع نسب المشاهدة."



من جهته، قال نارت بوران: شكلت سكاي نيوز عربية واحدة من أهم المحطات المهنية في حياتي، تشرفت بأن أكون أحد أعضاء الفريق المؤسس الذي تميز بالمهنية والمثابرة خلال السنوات السبع الماضية. أشعر بالفخر لما وصلت إليه سكاي نيوز عربية وفريق عملها المتميز في مختلف المجالات، سواء كان على الشاشة أو بقية المنصات بما في ذلك الكادر المبدع خلف الكواليس، وأنا على يقين بأن هذا الفريق سيواصل تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات الهامة في المستقبل".

