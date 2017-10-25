ترك زوجته مع صديقه في المنزل ليتسوق .. فماذا حدث؟

في قصة مؤثرة تظهر عواقب جنون الغيرة بين الزوجين تحدّثت الزوجة عن معاناتها من العيش مع زوج مريض بجنون الغيرة، لتقف أمام المحكمة بالجيزة مذهولة بسبب ما حدث لها وهي تدحض اتهامات زوجها لها بالزنا بعد زواج دام 18 شهرًا بحسب ما جاء في صحيفة اليوم السابع.

وقالت الزوجة "رباب" في ردها على دعوى الزنا المقامة من زوجها سعد: "اكتشفت بعد الزواج إن زوجي له سابقة بالعلاج من المرض النفسي، ودخل للمستشفى على فترات ليقضي بها شهورا، ورغم ذلك تحملته ولكن أن يصل به الحد ويتهمني في أخلاقي كان لأبد أن أحصل على الطلاق".

وأردفت: "كان يرتاب من أقل تصرف لي، ويحاسبني حساب الملكين عندما أكلم رجلا غريبا، وأحيانًا تنتابه حالة هستيرية تجعله يفقد السيطرة على أعصابه ويؤذي نفسه، ويقلب المنزل رأسًا على عقب، حتى إذا كلمت أخي لأطمئن عليه، يعتدي عليّ بالضرب المبرح".

وأوضحت: "في إحدى المرات دخل المنزل فوجد صديقه وبصحبته ابنه البالغ من العمر 10 أعوام في منزلنا، ووقتها جن جنونه بسبب استقبالي له دون وجوده في المنزل، وطرده، وبعدها اعتدى عليّ بالضرب المبرح واتهمني بالخيانة".

وأضافت في ردها على دعوى الزنا: "تركت المنزل وبعد أسبوع جاء وركع على قدميه، واعترف بخطئه، وعدت له، وطلب مني تجهيز الطعام بسبب شعوره بالذنب تجاه صديقه، ودعوته له لمصالحته، وعندما جاء استقبله وتناولنا الطعام، وبعدها تحجج بذهابه لشراء بعض الحلويات ليعود ومعه الشرطة ويتهمني بالزنا ".

ثم قالت: "فضحني أمام جيراني، ومكثت في قسم الشرطة أكثر من 6 ساعات، وبعدها في الحبس، وبعدها أخذت إخلاء سبيل بكفالة، وفتحت لي قضية، وانتهت حياتي بسبب الفضائح، وتركت عملي بإحدى الشركات الاستثمارية بعد ذهابه هناك وتشنيعه بأخلاقي، وأقمت دعوى خلع بعد رفضه تطليقي".