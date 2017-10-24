تطلب الخلع من زوجها بسبب "الزمالك"

أقامت سيدة مصرية دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة مصر الجديدة تحت رقم 1077 لسنة 2017، بعد أن اعتاد على تكسير محتويات المنزل عقب خسارة فريقه الزمالك، الأمر الذي زاد عن حده بعد خسارة "الملكي" من سموحة بالدوري المصري.

وقالت "س"، بحسب مصراوي، إن "زوجها (ح) ألقى زجاجات المياه الموجودة، وما إن انتهت المباراة وخسر الزمالك، أقدم على تكسير شاشة التلفزيون وجزء من أثاث المنزل".

وتابعت: "عندما عاتبته كسر أشياء أخرى، توقفت عن الكلام معه، وخرجت مسرعة إلى منزل أهلي وأخبرت والدي بما حدث، وعندما تحدث مع زوجي رد الأخير بكلام صادم وطلب رجوعي وعدم تدخل أحد فيما لا يعنيه، اندهش أبي وطلب الطلاق حتى ينهي الحوار ولكن الزوج رفض، فلجأت لمحكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع".