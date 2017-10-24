فيديو.. مخلوق غريب يثير الرعب في أستراليا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه مخلوق غريب، آثار الفزع في أستراليا.

فقد انتشر صور هذا المخلوق العجيب في أستراليا، والذي يشبه الفراشة في جزئه الأمامي، إلا أن لديه أربعة مخالب كبيرة تخرج من جزئه الخلفي تمتد من بطنها ويجمع بين حيوان زاحف وحشرة في الوقت عينه، وذلك وفقاً لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بعض المستخدمين خمن أنها فصيل جديد من حشرة العتة التي تعيش في مناطق شمال آسيا وشمال أستراليا ونيوزيلندا، مؤكدة أن الأمر بدأ بعدما صور أحد مستخدمي فيسبوك الحشرة في إندونيسيا المجاورة، وبعدها تداول الصور ملايين المستخدمين.

وقالت الصحيفة إن رواد شبكات التواصل أبدوا خوفا من انتشار هذه الحشرة التي يعتقدون أنها سامة، مؤكدة أن الحشرة، التي بدت غامضة للبعض، هي كرياتونوتوس غانغيس، وهي معروفة لدى العلماء منذ فترة طويلة، وتصدر أصواتا مزعجة عندما تكون في شجر الرمان.