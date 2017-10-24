قصر بتكلفة 30 مليون دولار من أجل إحراق ملك تايلاند

بعد عام من الحداد، ستبدأ غدًا الإربعاء، مراسم تشييع جثمان ملك تايلاند "بوميبول أدولياديج" في قصر استغرق بناؤه 12 شهرًا منذ وفاته بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون دولار أمريكي.

وحشد المجلس العسكري في تايلاند عددا كبيرا من المهندسين المعماريين والمصممين والحرفيين لبناء هذه المحرقة الذهبية لاستقبال الجنازة الملكية للملك الراحل.

ويتكون هذ القصر ذو المحرقة الذهبية على 9 أبراج تحتوي مجموعة من الأجنحة الذهبية، مصممة بشكل احترافي ومزينة بآلاف التماثيل ومغطاة بزهور خشب الصندل، لاستقبال رفات الملك الراحل.

ويحضر الجنازة الأسطورية كبار الشخصيات من 30 دولة وأكثر من ربع مليون شخص في العاصمة بانكوك، كما توفر الحكومة التايلاندية 85 نسخة مطابقة للمحرقة و876 جناحًا صغيرًا من خشب الصندل في مختلف أنحاء المملكة، كما لم تنس السفارات التايلاندية بالخارج أن تشترك في المراسم عن طريق عرض الزهور والمنحوتات.