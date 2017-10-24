استخدامات مذهلة للأسبرين لم تعرفها من قبل

لن تتخيّل أن تلك الحبيبات البيضاء الصغيرة، لها القدرة على تجاوز حدود التأثير الطبي في تخفيف الألم والحمى، إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ هناك العديد من الاستخدامات المذهلة التي لا يعلمها معظم الناس.

يُساعد الأسبرين على تقليل حبوب الشباب لخصائصه المضادة للالتهابات، عن طريق سحق 2 أو 3 أقراص ومزجها مع عصيرالليمون ووضعها على البثور لبضع دقائق، ولكن تجنب استخدام هذا المزيج قبل التَعرُض للشمس، بحسب تقرير نشره موقع "برايت سايد".

ويعمل الأسبرين كمُقشر ممتاز لإزالة خلايا البشرة الميتة كما أنه يساعد على التخلص من الدُهنية الزائدة للبشرة وتقليل حجم المسام، فقط إمزجه مع الماء واتركه على بشرتك لدقائق قليلة ولكن إذا كانت بشرتك حساسة، عليك الانتباه لتجنب تهيج البشرة.

يحتوي الأسبرين على مادة قابلة للذوبان في الدهون، تُستخدم في صناعة كريمات التفتيح ومُنظفات البشرة، عن طريق مَزج سبعة أقراص مع ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن الزبادي وملعقة من العسل، ووضع هذا الخليط على الوجه ثم تركه 15 دقيقة، لتصبح البشرة مُشرقة وناعمة لأنه يعمل كمُقشِر لطيف كما أنه يُقلل من الندوب والعلامات ويمنع انسداد المسام.

ويعالج الأسبرين الآثار الناتجة عن لدغات البعوض والتورم، إذ يمكنك دهان الأماكن المصابة وترطيبها بقرص أسبرين مذابًا بملعقة كبيرة من الماء لبضع دقائق.

ويساعد على التخلص من جلد الأقدام الميت وتنعيمها، عبر مزج 7 أقراص مع نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون حتى تتكون عجينة ثم ضع المزيج على قدميك مع تغطيته بقطعة قماش دافئة واتركه 10 دقائق ثم قم بفرك الأماكن الصلبة بحجر خفاف.

وللحصول على شعر صحيّ ولامع، يذاب شريط من الأسبرين في كوب من الماء الدافئ ويُوضع على الشعر لمدة 15 دقيقة ثم يُشطَف، ولا تُسبب القشرة الحكّة لفروة رأسك فقط ولكن منظرها غير مُحبب أيضًا، يمكنك إضافة قرصين مطحونين من الأسبرين إلى الشامبو العادي عند غسل شعرك للتخلص من القشرة.

يمكنك تجديد ملابسك عن طريق إذابة قرص في ماء دافئ ووضعه على بقع التعرق وتركه ليلة كاملة ثم غسل الملابس كالمُعتاد، وإذا كنت تريد إتلاف شكل حوض الاستحمام المليء برواسب الصابون، يمكنك إضافة 5 أقراص مطحونة مع سائل تنظيف وتوزيع المزيج على المنطقة بأكملها واتركه نصف ساعة وسيمكنك بسهولة إزالة تلك الأوساخ.

وهناك فائدة مذهلة أخرى، إذ يمكن أن تجعل مدة الزهور المقطوفة حديثًا تدوم مدة أطول، أضِف قرص أسبرين مطحون إلى الماء، هذه الخدعة ستعمل أفضل في حالة الورود لجعلهم يعيشون أطول وبحالة أفضل.