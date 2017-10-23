اسرائيلي يقتحم استوديو ويطعن مذيعة أخبار على الهواء في موسكو

اخترق رجل مجهول، اليوم الاثنين، مكتب إذاعة "صدى موسكو" وسط العاصمة الروسية وطعن الصحفية، تاتيانا فيلغنغاوير، وهي تقدم نشرة إخبارية على الهواء.

وذكرت إدارة "صدى موسكو" أن الصحفية المصابة نقلت إلى المستشفى، فيما أوضح الأطباء أن حالتها خطرة، لكن حياتها لا يهددها شيء.

وتم احتجاز المهاجم وتسليمه للشرطة، التي أعلنت رسميا عن بدء التحقيق معه.

المهاجم

وقال مصدر أمني إن المهاجم خضع لعملية استجواب، موضحا سبب الاعتداء، وعلى ما يبدو، كان الأمر شخصيا، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأعلنت لجنة التحقيقات الروسية رسميا أن منفذ الهجوم هو مواطن يحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية يدعى بوريس غريتس ويبلغ 48 عاما من عمره.

وكانت مصادر عدة في وزارة الداخلية الروسية أكدت لوسائل الإعلام المحلية أن المهاجم "مواطن أجنبي"، دون تفاصيل.