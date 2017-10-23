أحمد حلمي يوضح حقيقة تجدد إصابته بالسرطان

نشر الفنان أحمد حلمي تعليقا له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر نفى فيه الأنباء عن تجدد إصابته بالسرطان وإجرائه عملية جراحية في الخارج.

وقال حلمي على صفحته للجمهور:"مساء الفل، لا تصدقوا هذه الإشاعات، حيث انتشر خبر إني مريض وهذا غير صحيح، والحمدلله أنا لست مريضا، وأوجه الشكر لكل من سأل عني ليطمئن."

كان أحمد حلمي قد اكتشف، إصابته بمرض السرطان منذ عامين أثناء سفره إلى أميركا، لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية، برفقة زوجته الفنانة منه زكي للاطمئنان على صحتهما، فصدم حلمي بوجود ورم سرطاني في العمود الفقري ولكن بعد شهور من العلاج، شفي الفنان المصري، من المرض لاسيما وأن اكتشافه كان مبكرا ما ساهم في سرعة العلاج.