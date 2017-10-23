أحمد حلمي يوضح حقيقة تجدد إصابته بالسرطان

المصدر:
  • روسيا اليوم
التاريخ:
طباعة Email

نشر الفنان أحمد حلمي تعليقا له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر نفى فيه الأنباء عن تجدد إصابته بالسرطان وإجرائه عملية جراحية في الخارج.

 وقال حلمي على صفحته للجمهور:"مساء الفل، لا تصدقوا هذه الإشاعات، حيث انتشر خبر إني مريض وهذا غير صحيح، والحمدلله أنا لست مريضا، وأوجه الشكر لكل من سأل عني ليطمئن."

كان أحمد حلمي قد اكتشف، إصابته بمرض السرطان منذ عامين أثناء سفره إلى أميركا، لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية، برفقة زوجته الفنانة منه زكي للاطمئنان على صحتهما، فصدم حلمي بوجود ورم سرطاني في العمود الفقري ولكن بعد شهور من العلاج، شفي الفنان المصري، من المرض لاسيما وأن اكتشافه كان مبكرا ما ساهم في سرعة العلاج.

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon