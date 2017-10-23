الشرطة تعثر على جثة شيرين ضحية "الأب المجرم"

قالت شرطة ولاية تكساس الأميركية، إنها عثرت على جثة الطفلة شيرين ماثيو التي اختفت من بيت أسرتها قبل أسبوعين.

وقال والد الطفلة بالتبني إنه عاقب شيرين بتركها خارج البيت، بعد منتصف الليل، جراء رفضها شرب الحليب الذي قدم لها، وأضاف أنه أراد أن يعيدها بعد ربع ساعة لكنه لم يجدها وظل يبحث عنها دون جدوى.

وانتظر الأب "المهمل" حتى شروق الشمس ليبلغ الشرطة باختفاء الابنة التي تعاني صعوبات في التواصل.

وبحسب موقع سكاي نيوز عربية فقد عثرت الشرطة على الطفلة قرب نهر سبرينغ، صباح الأحد، أي على بعد أقل من كيلومتر ونصف من بيت الأسرة، وفق ما نقلت "إندبندنت".

وأوضحت الشرطة أن لا شيء يدفعها إلى الاعتقاد بأن الجثة لطفلة أخرى، لكنها ستنتظر النتائج النهائية للتشريح واختبار الحمض النووي.

واعتقلت الشرطة والد الطفلة، ويسلي ماثيو، بتهمة الإهمال وجرى إطلاق سراحه بعد ذلك بموجب كفالة وارتداء سوار إلكتروني يتيح للسلطات أن تتعقبه طوال الوقت، فضلا عن حجز جواز سفره.

أما الشقيقة الكبرى لشيرين فجرى نقلها إلى دار للرعاية.