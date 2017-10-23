فيديو لحظة سماع طفلة صماء صوت أمها لأول مرة يحقق 15 مليون مشاهدة

شاريل كيان.. جاءت إلى الحياة في أغسطس 2017، لكنها كانت تعاني من صمم حاد بالأذنين، بحسب موقع "Indy100".

إلا أنه وبفضل أداة للسمع، تمكنت شاريل من السمع، ولم تفوت أمها هذه اللحظة، التي بدأت فيها صغيرتها تسمع للمرة الأولى منذ ولادتها، فوثقتها من خلال فيديو انتشر انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد حصد أكثر من 15 مليون مشاهدة عبر "فيسبوك".

وقد وصفت الأم تلك اللحظة بأنها رائعة، قائلة: "أنا أمها وأعرف نظراتها عندما تكون حزينة، أو غاضبة أو تتألم... في تلك اللحظة عندما التقت أعيننا وسمعت صوتي لأول مرة... كانت مشاعر حقيقية... فقد نسينا كل الألم والحزن الذي شعرنا به حينما علمنا أنها لا تسمع".

وستخضع شاريل لجلسات تخاطب حتى تبدأ بالكلام، أما عن والديها فهما يبحثان الآن إمكانية زرع قوقعة للأذن، كاستبدال تعويضي للتلف الذي تعرضت له أذنا صغيرتهما.