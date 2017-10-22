مباشر.. استشارات طبية حول أمراض العيون وجراحتها

تستضيف صحيفة البيان اليوم الأحد الدكتور عبدالله النقي استشاري أمراض العيون بمستشفى دبي وذلك في بث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي للبيان ضمن برنامج #نصيحة_لايف.

خلال البرنامج الذي سيبث الساعة 11 صباحاً، سيقدم النقي استشارات ومعلومات طبية مباشرة للمتابعين حول كل مل يتعلق بعالم العيون وأمراضها إضافة إلى الإجابة عن أسئلتهم.

يمكن للمتابعين التفاعل معنا والتواصل مباشرة مع الدكتور النقي عبر إرسال أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة على الوسم #نصيحة_لايف أو التعليق باستفساراتهم أسفل المقابلة.