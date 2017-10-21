سعودي أنقذ عائلة من الاحتراق ثم مات!

صرخات جيرانه أشعلت روح النخوة والشجاعة في البطل السعودي إبراهيم الضفيان الذي ضحى بنفسه من أجل إنقاذ عائلة بأكملها.

وفي التفاصيل، التي أوردها موقع العربية نت فقد تفاجأ إبراهيم بالنيران تشتعل في منزل جاره محمد سعيد المتعب، في حي الشفاء بالرياض والأطفال والنساء عالقون بانتظار الموت، فاقتحم المنزل لينقذهم ويسقط بعدها متوفياً.

من جهته كرم وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ابن البطل الضفيان تقديراً لما قام به والده، المتمثل في إنقاذ أسرة محمد سعيد المتعب، التي تعرضت لحادث حريق بمنزلهم في مدينة الرياض.

زيد الضفيان كان مرافقاً لوالده في الإنقاذ، حيث روى هذه اللحظات العصيبة فقال: "والدي حينما وصله نداء الجيران في حي الشفاء في الرياض اتجه مسرعاً وحاولت اللحاق به، فدخلنا منزلهم رغم الدخان الكثيف لنجد المطبخ محترقاً ولا نعلم أين أفراد العائلة فقمنا بالبحث عنهم وتأمينهم، ثم حاولنا إخماد النيران حتى نجحنا جزئيا وخرجنا مع الأطفال والنساء عند وصول الدفاع المدني".

وأضاف زيد: "تفاجأت بسقوط والدي الستيني على الأرض فور خروجه نتيجة اختناقه وذهبنا سريعاً لأحد المستوصفات القريبة وحاول الطبيب إنعاش قلبه المتوقف لكنه توفي رحمه الله".