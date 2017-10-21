بالفيديو والصور.. زواج سمية الخشاب من أحمد سعد رسمياً

بعد سلسلة طويلة من الشائعات، كانا في كل مرة يقومان معاً بنفيها، أقيم مساء أمس الجمعة حفل زواج الفنانة المصرية سمية الخشاب على المطرب أحمد سعد.

ورغم تكتم الطرفين على الخبر إلا أن مقربين للفنانين أكدوا لوسائل إعلام مصرية أن حفل الزواج سيقام مساء الجمعة رسمياً، وبحضور أصدقائهما المقربين.

وقد أهدى المطرب المصري زوجته أغنية جديدة بعنوان أجمل حب إهداء إلى حبيبتي وشريكة عمري سمية، وبث سعد الأغنية على قناته على اليوتيوب مساء الخميس أي قبل ساعات قليلة من عقد قرانهما.

و شغلت الوسط الفني والإعلامي المصري شائعات زواجهما طيلة عام كامل، وكانا في كل مرة يعلنان النفي.

وأكدت الفنانة ريم البارودي -التي سبقت خطبتها على المطرب المصري 3مرات من قبل - أن هناك علاقة قوية تربط بين سمية الخشاب وأحمد سعد، وأنهما اتفقا على الزواج، مضيفة في لقاء تلفزيوني أنها كانت وسيط التعارف بين الاثنين.

وكان أحمد سعد، وهو شقيق الفنان عمرو سعد، قد أعلن خطبته على الفنانة ريم البارودي 3مرات، وكان يقوم بالإعلان عن فسخ الخطبة دون مبرر ثم سرعان ما يعلن عودته إليها.

سعد متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني، وله طفلان منها بينما تزوجت سمية الخشاب من رجل أعمال لم تعلن عن اسمه حتى بعد طلاقها منه.