مطعم أميركي مريب تسقط مقاعده من دون أن يلمسها أحد

الكراسي بشكل خاص، بدأت قبل أسابيع تتحرك في مطعم أميركي شهير بالمشاوي وتوابعها، أسسوه قبل 27 سنة في مدينةVentura بولاية كاليفورنيا "من دون أن يلمسها أحد" في مشهد يبدو وكأن "أحدهم" يدفعها بأصبعه، إلا أنه لا يظهر لكاميرا المراقبة الداخلية بالمطعم، فتميل بهدوء وترتمي على الأرض.

خبر مطعم وبار Cronies أثار فضول شبكة CBS التلفزيونية الأميركية، فكلفت فرعها بلوس أنجلوس ليحقق بما اعتبرته لغزاً بلا تفسير، حتى يشرحه عالم أو خبير.

وقال أحد الشركاء المؤسسين للمطعم، وهو Dave Foldes إن مجرد ذلك في المطعم هو مرعب بحد ذاته، وأضاف أنه وشركاه في المدينة منذ 27 سنة "ولم يحدث خلالها أي شيء غريب قبل الآن" كما قال.

هذه الظاهرة ليست جديدة، وتمت معاينتها مرات عدة بالسنوات الخمس الأخيرة، إحداها في أكتوبر 2013 حين فوجئ أصحاب مطعم Jimmy’s World Grill & Bar بمدينة "لوتن" في انجلترا، بكرسي رصدته كاميرا بالمطعم وهو يتحرك بعد ثوانٍ معدودات من مغادرة إحدى الزبائن.