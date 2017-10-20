فيديو.. هيكل عظمي غريب يثير الرعب في الصين

في حادث أثار استغراب سكان قرية زانغياكو في إقليم هيبي شمال الصين، عثر الفلاحون على هيكل عظمي ضخم لما قالوا إنه "تنين".

وراح أحد القرويين يصور المشهد الغريب، زاعماً أنه عثر على ما يثبت وجود التنين.

يذكر أن العديد من المناطق والقرى في الصين تؤمن فعلاً بوجود التنين، علماً أنه مخلوق خرافي لم يكن له وجود عبر التاريخ، وإنما فقط في الأساطير.

وأظهر الفيديو الفلاحين يحيطون بالهيكل العظمي الغريب، الذي حوى على جمجمة كبيرة، وساقين صغيرتين، وعمود فقري طويل.

وإثر انتشار الفيديو على مواقع التواصل، شكك الكثيرون في صحته، مؤكدين أن الهيكل مصطنع وتم وضعه في المكان من قبل أحد المتواطئين.

من جهتها، عمدت السلطات المحلية في البلدة، بحسب ما أوردت صحيفة "مترو"، إلى التحقيق في الموضوع.