لماذا تحمل هيفاء وهبي دائماً سلاحاً نارياً في حقيبتها؟

بعيدا عن التمثيل والغناء، تطل الفنانة هيفاء وهبي عبر بوابة مختلفة، وذلك من خلال لعبة صقور العرب التي يطلقها تطبيق Wizzo، وتلعب هي دور البطولة في الموسم الجديد من اللعبة.

هيفاء وهبي التي شهدت انطلاق الموسم الجديد من اللعبة قبل يومين بدبي، كشفت في حديث لبرنامج "ET بالعربي" عن معلومة صادمة، حيث أكدت أنها بالفعل تجيد استخدام الأسلحة، خاصة أنها تمتلك سلاحا ناريا مرخصا، ويتواجد بصحبتها دائما في السيارة وفي حقيبتها، حيث تستعين به من أجل حماية نفسها، كما أشارت إلى كونها تمتلك عصا كهربائية إلى جوار السلاح.

وأوضحت هيفاء وهبي أنها لم تتردد في قبول العرض الذي قدم لها من أجل المشاركة في اللعبة، والسبب في ذلك يعود إلى حبها للنجاح، وكذلك رغبتها في تقديم شيء يصدقها فيه الجمهور، مشيرة إلى كونها قامت بتحميل اللعبة، كما أنها كانت تلعبها وهي في طريقها لحضور حفل إطلاق النسخة الجديدة.

وتوقعت هيفاء وهبي أن تساهم في إقبال الفتيات على المشاركة في اللعبة، خاصة أنهن بعيدات عن المشاركة في ألعاب الحروب، ولكنها رأت أن هناك إقبالا كبيرا منهن على تحميل اللعبة الجديدة، كما كشفت عن تغريدة تلقتها من معجب حول مشاركتها في اللعبة قائلا "بليز اقتليني".