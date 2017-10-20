الأميركية بيدنارز تجمع المتناقضات في صور ضبابية

من وراء الضباب يتحرك عالم يجمع المتناقضات، في زوايا اللوحات التي شكلت معرض الفنانة الأميركية ويندي بيدنارز، والذي جاء بعنوان «سلسلة الطروس» وافتتح مساء أول من أمس في مساحة المشروع داخل مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي.

وعلى إيقاع إحدى المقطوعات الموسيقية، يمكن للمتجول أن يطلع على المعرض المستمر لغاية 6 نوفمبر المقبل، وينتقل إلى مناطق مختلفة من العالم رصدتها عدسة بيدنارز.

مفردات

الشيء وعكسه، تناقض في صور تشبعت برؤية الفنانة ويندي بيدنارز، التي تعمل أستاذة للفنون والإعلام الجديد في جامعة نيويورك أبوظبي. فالفنانة التي لاحقت مكونات صورها في سيريلانكا والهند وماينمار أرادت من خلال مساحات صورها الكبيرة أن تجمع التراث والتقاليد مع المفردات العصرية التي تجتاح العالم كله، ففي الصورة التي جاءت بعنوان «كوكا كولا» يظهر بجانب الإعلان الكبير لـ «كوكا كولا» مزرعة أبقار، بينما يظهر في صورة «الدراجة الهوائية» سيارة وشاب يركب الدراجة، وهو ما يشير إلى التباين بين وسيلتي نقل.

وفي لوحات أخرى ركزت الفنانة على الأشخاص بحس إنساني عالٍ، مثل لوحة «أورانج» التي تجمع عدداً من النساء والرجال، وفيها اختارت أن تستغني عن الضباب في نظرة أعينهم ليصبح مركز اللوحة في معاني تلك النظرات التي تعكس الرؤية العميقة لكل منهم، وهو تناقض من نوع آخر اختارته الفنانة يجمع بين الغموض والوضوح.

إيقاعات

وراء كل صورة قصة وذاكرة موجزة هذا ما قالته ويندي بيدنارز وأضافت: تعتبر الأعمال المعروضة ثمرة لعملية إبداعية مستوحاة من لعبة «همسات صينية» قمت فيها بإعادة صياغة الأفكار الأصلية التي لم أستوعبها. وأوضحت: عملت على تغيير قصتها، ثم وضعتها في أعمالي بأسلوب واضح يتناسب مع توجهاتي الفنية ومعرفتي الثقافية.

وقالت: في النهاية يجمع العمل ما امتزج من ذكريات وخيال، ليصبحا كياناً واحداً، يعكس صورة جديدة محرفة عن الفكرة الأساسية. وأشارت إلى أنها عملت على ابتكار كل صورة بمواصفات خاصة تعكس مفهومها للحقيقة، كما لو أنها غيرت في كلمات أغنية شهيرة.

وتميز المعرض بمقطوعة موسيقية، ألفها غاريث تشان، التي أوجدت نوعاً من الحوار مع الأعمال المعروضة، وذهبت إيقاعاته لترسم مشهداً صوتياً حالماً يربط كما الصور بين الأصوات المتباينة، مثل أصوات العواصف الممطرة وخوار الأبقار، إلى جانب أصوات مستوحاة من الترانيم والأغاني الدعائية الهندية من بين إجمالي مئة وثلاثة وثمانين صوتاً مختلفاً مستوحى من البلاد التي تستعرضها الصور الفوتوغرافية.

عروض

يقدم معرض «سلسلة الطروس» لجمهوره عروضاً مرئية وصوتية بإشراف الفنانة ويندي بيدنارز.