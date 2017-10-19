تعرف على عقوبة الممرضة التي حرقت طفلاً

أكدت مصادر معاقبة الممرضة التي تسببت يوم الاثنين الماضي عن طريق الخطأ بحروق لرضيع في مستشفى الملك عبدالله في بيشة جنوب السعودية، بحسم يومين من الراتب، وإنذارها.

وأوضحت أن المستشفى عاقب الممرضة لإهمالها في أداء عملها خلال قيامها بتنظيف الطفل الذي لا يتجاوز عمره الثلاثة أشهر.

في حين أشارت الممرضة إلى أنها لم تنتبه لدرجة حرارة المياه، ما تسبب للطفل بحروق من الدرجة الأولى وفقا للعربية نت.

وكان المتحدث باسم "صحة بيشة" عبدالله الغامدي صرح في وقت سابق بأنه ستتم محاسبة الممرضة داخلياً من قبل إدارة المستشفى وفقاً للأنظمة المتبعة. وأوضح قبل أيام أن طفلاً كان تعرض لحروق من الدرجة الأولى أثناء الرعاية اليومية الروتينية، أثناء قيام إحدى الممرضات عن طريق خطأ غير مقصود بسكب ماء استحمام ساخنة.

يذكر أن الرضيع مجهول الأبوين، تم تنويمه في مستشفى الأطفال لتقديم الرعاية الروتينية له بعد العثور عليه في وقت سابق، وقد تعرض للحرق بالخطأ على يد الممرضة، فيما أوضح الأطباء وجراح التجميل أنه يحتاج لمدة أسبوع للشفاء من تلك الحروق.