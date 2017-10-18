إيقاف طيار غير مسار هبوطه في اللحظة الأخيرة



أعلنت شركة ايربرلين الألمانية للطيران ،اليوم الأربعاء، أنها أوقفت أحد طياريها عن العمل بعد أن غير مسار هبوطه في اللحظة الأخيرة ليقوم بمناورة فوق مطار دوسلدورف.

جاء ذلك في آخر الرحلات الطويلة للشركة الألمانية المفلسة، وأعلن الطيار أنه قصد بما فعله البعث بإشارة توديع.

كانت الطائرة وهي من طراز ايرباص 330، قادمة من ميامي في الولايات المتحدة إلى دوسلدورف بألمانيا.

وأوضحت ثاني أكبر شركة طيران ألمانية أن طاقم اخر رحلات ايربرلين ليس في الخدمة في الوقت الراهن، وقالت إن مثل هذا الإجراء " عملية طبيعية" في التحقيق في مثل هذه الحوادث.

وقبل وقت قصير من الهبوط، قرر الطيار العدول عن الهبوط والتحليق يسارا فوق مطار دوسلدورف، وبعد ما قام الطيار بهذه الجولة الإضافية ،عاد سالما إلى أرض المطار بطائرته وعلى متنها أكثر من 200 راكب.

ونقل موقع "فرونتال 21" عن الطيار قوله " أردنا أن نبعث بإشارة مفادها الختام الكريم والعاطفي".

من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي للطيران، أمس الثلاثاء، أنه طالب ايربرلين بتسجيل موقفها من المناورة التي نفذها قائد الطائرة ، واضاف المكتب أن الشركة لم ترد حتى الآن على هذا المطلب.