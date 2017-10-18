" فيديو..القمر يقترن بكوكب الزهرة" في سماء السعودية

نشر خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، مقطع فيديو عن ظاهرة "اقتران القمر بكوكب الزهرة" في سماء المملكة العربية السعودية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو لمشهد اقتران القمر بكوكب الزهرة في سماء المملكة، وقال الزعاق إن تلك الظاهرة يمكن معاينتها بالعين المجردة حتى طلوع الشمس، وهو ما وثقه العديد من المغردين بكاميرات جوالاتهم.

وكانت الجمعية الفلكية في جدة أعلنت اقتراب مشاهدة وجود نقطة ضوئية خافتة أعلى القمر بالعين المجردة حتى بداية انتشار ضوء صباح اليوم الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول.