فيديو: فتاة مغربية تتغذى على العقارب والثعابين السامة

لم تتردد فتاة مغربية في أكل العقارب والثعابين السامة عند زيارتها إلى العاصمة الصينية بكين، وذلك من باب الاكتشاف، فوجدت أنها لذيذة جداً، ما دفعها إلى التشجيع على أكلها والترويج لها من خلال توثيق تجربتها في مقطع فيديو لقي انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

ندى المانع (20 سنة) طالبة في شعبة الفرنسية وكذلك تزاول تعليمها في السنة الثانية اختصاص اللغة الصينية، تنحدر من مدينة آسفي المغربية، قامت بزيارة بكين في الأيام الماضية، واكتشفت العادات الغذائية الغريبة لهذا البلد، خاصة في شارع "وانغ فو جينغ" حيث تتواجد المطاعم المشهورة بتقديم شواء العقارب والصراصير والأفاعي والعناكب وكل الحشرات الأخرى، فقررت تجربة البعض من هذه الوجبات، واختارت أكل عقارب مقلية وأفعى مشوية بالصلصة.

وقالت ندى في تصريحات نشرها موقع "العربية.نت" إنها من الباحثين عن اكتشاف نكهات ولذات مختلفة وعادات غذائية غريبة عن بلدها، فقررت البدء بوجبة العقارب والأفاعي التي لم تجدها مقرفة أو مقززة، وتفاجأت بمذاقها اللذيذ.

ومن خلال الفيديو، عبّرت ندى عن إعجابها بالعقارب المقلية، حيث علّقت بالقول "إنها لذيذة جداً"، أما مذاق الأفعى المشوي فإنه "يشبه نكهة بيض السمك، خاصة مع وجود الصلصة الحارة فوقه".

كما أشارت إلى أنها لم تندم على هذه التجربة، وستكرّر هذه الوجبة إذا أتيحت لها الفرصة مرة أخرى، خاصة أن سعرها مناسب وغير باهظ يتراوح بين 4 و6 دولارات، أو ربما تحاول تعلم طريقة إعدادها وتطبخها بنفسها في البيت.

ودعت كل من تتوفر له فرصة زيارة بلد آخر ثقافته تختلف عن بلده، أن يحاول "اكتشاف وتجربة عاداته الغذائية غير المألوفة لديه".