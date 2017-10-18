هربت من دار عجزة.. فالتهمها تمساح

عُثِر في جوف تمساح في أستراليا، الثلاثاء، على بقايا لسيدة عجوز مصابة بالخرف التهمها هذا الحيوان المفترس في شمال شرق البلاد، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وكانت السيدة آن كامرون البالغة من العمر 79 قد فُقد أثرها الأسبوع الماضي بعدما خرجت من دار للعجزة تقيم فيه في مدينة بورت دوغلاس السياحية. بعد ذلك شوهدت قطع من ملابسها وعصاها قرب نهر مجاور.

ورجّحت الشرطة أن تمساحا طوله أربعة أمتار و30 سنتيمترا هو من قضى على السيدة، بحسب ما تبيّن من تحليل جوفه بعدما قتله عناصر من حماية الحياة البرية، مشيرةً إلى أن "التحقيقات ما زالت مستمرة".

وسبق أن هربت السيدة من دار العجزة، لكن لم يُعرف بعد كيف تمكنت من الوصول إلى تلك المنطقة البعيدة حيث عثر على بقايا أغراضها.

وهذا النوع من #التماسيح هو الأكبر في العالم، ويمكن أن يصل طوله إلى سبعة أمتار ووزنه إلى طن، وهو بذلك أكبر حيوان زاحف في العالم.