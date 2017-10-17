أبلغ عن انبعاث رائحة كريهة من منزل جاره .. فكانت المفاجأة

قاد بلاغ تلقته الدوريات الأمنية في محافظة جدة بالسعودية حول انبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل، للعثور على مسن متوفى داخل منزله، وتبيّن أنه الوفاة مضى عليها أربعة أيام.

وكان مواطن سعودي قد أبلغ الدوريات حول انبعاث رائحة كريهة من منزل أحد جيرانه بحي العزيزية، وباشرت الدوريات الأمنية والدفاع المدني، وفقاً لـ"سبق"، المنزل المبلغ عن انبعاث الرائحة منه، وبعد فتح الباب وُجد بداخله شخص في العقد السابع من العمر متوفى.

وقام أطباء بالهلال الأحمر بالكشف على الجثة، وأفادوا أنه مضى على وفاة الشخص أكثر من أربعة أيام، وتم إعداد محضر بالواقعة، واستكمال التحقيقات اللازمة لتحديد سبب الوفاة.