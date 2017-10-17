لبناني يرتكب مذبحة بحق والده وجيرانه

هزت منطقة زقاق البلاط، في بيروت جريمة مروعة، اليوم الثلاثاء ، حيث أقدم شاب يبلغ من العمر 14 عاماً على قتل والده، وحارس المبنى الذي يقطن فيه، إضافة الى أحد الجيران، وجرح عدد من المارة، بعد أن أطلق النار عشوائياً من سلاح "بومب أكشن".

وقالت "سبوتنيك" وقعت الحادثة عند الساعة السادسة صباحا،ً حيث حمل الشاب بندقية صيد "بومب أكشن" وخرج من منزله، لحق به والده ونشب شجار بينهما فأطلق الشاب النار على والده، وعندما تدخل الحارس، أرداه قتيلاً، ومن ثم أطلق النار على زوجة الحارس، وعلى شخص آخر، مؤكداً أن الجاني لديه مشاكل نفسية، ولديهم مشاكل عائلية.

وتتزايد جرائم القتل في لبنان، مع تصاعد الأصوات المطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام لمعاقبة المجرمين، ليحتل لبنان المرتبة السابعة عربياً والمرتبة 39 عالمياً، في مؤشّر الجريمة العالمي لعام 2016.

ووفقاً للتحقيقات الأولية، فإن الشاب الجاني من مدمن على لعبة فيديو تصنف عنيفة، والتي تحول القاتل إلى بطل، وسيناريو اللعبة قريب جداً من الجريمة، لتتزايد فرضية إندماج الشاب بلعبة الفيديو وتطبيقها على أرض الواقع.