لوحة لزايد يبدعها 30 فناناً عالمياً بـ«الإيبرو»

ستكون اللوحـــة التي مــن المقرر إنجازها للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مختلفة عما قدم من لوحات جسدته من قبل، إذ سيجتمع أكثر من 30 فناناً من العالم في مول المركز التجاري العالمي في أبوظبي، من 1 - 3 نوفمــبر المقبل، لرسم لوحة على مساحة 85 متراً مربعاً للشــــيخ زايد بن سلـــطان آل نهيان، بواسطة «فن الإيبرو» أي الرسم على الماء بألوان خاصة، وفي مراحله يتم تشكيل اللوحة على سطح الماء، ثم يؤخذ الرسم على ورق سميك خاص قادر على امتصاص الماء.

معالم من الإمارات

تشرف على اللوحة الفنانة التركية إسراء ديوار التي قالت: ستتضمن اللوحة التي يبلغ طولها أكثر من 28 متراً وعرضها 3 أمتار صورة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وجامع الشيخ زايد وعلم الإمارات. وأضافت: وضعنا التصميم وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة المول في المركز التجاري العالمي بأبوظبي، بعد أن جمعنا الصور وحصلنا على الموافقة على استخدامها من بعض المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالصور. وأشارت إلى أن اللوحة ستتزامن مع اليوم العالمي السادس لـ«فن الإيبرو» الذي نشأ في آسيا الوسطى لينتشر بعدها عبر طريق الحرير، ويصبح واحداً من أقدم الفنون العثمانية الورقية.

تجريب

إلى جانب العمل على اللوحة سيتاح للزوار فرصة التعرف أكثر إلى «الإيبرو»، وقالت إسراء ديوار: سيجتمع أكثر من 100 فــنان وفنانة من بلدان عدة مثل اليونان وجمهورية التشيك والنمسا وتركيا لعرض أعمالهم وإقامة العديد من الورش الإبداعية المجانية للزوار.

في حين قـــال ياسر المرزوقي المدير العام للــمركز التجاري العالمي بأبوظبي: سيكون التعرف إلى «فن الإيبرو» أمراً مشوقاً وجديداً وخاصة من خلال العـــمل الذي سيقدم المغــــفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية بطريقة فنية جديدة.