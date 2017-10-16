فيديو .. فتاة المول تروي تفاصيل الاعتداء عليها بسكين في الشارع

روت المصرية سمية عبيد، المعروفة إعلاميا بفتاة مول مصر الجديدة، تفاصيل واقعة الاعتداء عليها من قبل المتهم، قائلة: «في الساعة الثالثة ظهر أمس أثناء دخولي لإحدى الصيدليات فوجئت بالمتهم ينادي عليَّ وعندما نظرت إليه فوجئت بالمتهم الذي تحرش بي في المول».



وتابعت في مداخلة هاتفية لبرنامج «عسل أبيض» المذاع على فضائية «TEN»: «المتهم انتظرني حتى خروجي من الصيدلية وقام بالجري خلفي واعتدى عليّ بسكين، والمتهم كان يراقبني بعد خروجه من السجن، وكانت لديه النية بالاعتداء علي، ووجهي تشوه»، بحسب موقع فيتو.



وأضافت: «النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام، والقضاء هياخد مجراه ومش هسيب حقي فوجهي تشوه ولازم أجري عددا من جراحات التجميل لإعادة وجهي مرة أخرى لما كان عليه».



وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهم فور وقوع الحادث، واعترف أمام النيابة بارتكابه الحادث، بدعوى أنها شهرت به في قضية التحرش السابقة.