الشرطة تتجاوب مع استغاثة فتاة الـ 10 جنيه وتحل اللغز



تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لعملة ورقية فئة 10 جنيهات، كتب عليها: "أنا مخطوفة في شقة في أحد شوارع منطقة ميت عقبة بإحدى الأبراج"، ممهورة بتوقيع باسم "جنا شوكت".

وكشف الأمن المصري غموض الرسالة التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي استغاثت فيها فتاة مختطفة وفق ما جاء بالرسالة التي كتبت على عملة ورقية.

وقال مصدر أمني مصري إن رجال المباحث بقسم شرطة العجوزة قاموا بالتوجه إلى هذا العنوان، وبالفحص تبين أن الشقة تملكها سيدة تعمل بإحدى المحاكم، ويقيم معها نجلها، الذي يدرس في إحدى الجامعات، ولا وجود لبلاغ الاختطاف.