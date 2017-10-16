الأميرة هيا: القضاء على الجوع حلّ لكثير من المشكلات

قالت سمو الأميرة هيا بنت الحسين، سفيرة الأمم المتحدة للسلام رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، عبر حسابها في انستغرام أنه في يوم الأغذية العالمي، يجب علينا أن لا ننسى أنّ القضاء على الجوع كهدف إنسانيّ أساسيّ له بالغ اﻷثر في حلّ كثير من المشكلات التي يعاني منها البشر في شتّى أنحاء المعمورة… منها الهجرة الاقتصادية القسرية للجوعى، ومنها اﻷمراض والعيوب الخلقية لدى اﻷطفال مثل التقزّم… وأخطرها حالات الوفيات بين النساء الحوامل.

وأضافت سموها: نحن نستطيع مدّ يد العون… ونستطيع الوصول إلى الجوعى من خلال منظمات الهلال اﻷحمر والصليب اﻷحمر والجمعيات االخيرية مثل تكية أم علي على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى برنامج اﻷغذية العالمي ومنظمة اﻷغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود والعديد من الجهات العالمية التي لا تألو جهداً في تقديم يد العون لمن هم في أمسّ الحاجة للمساعدة. فلننفض عن قلوبنا غبار صخب الحياة… ولنبحث عن طريقة ﻹيصال ما تجود به أنفسنا لهذه المنظمات اﻹنسانية التي تأخذ على عاتقها مساعدة الجوعى والفقراء.