طائرة تهبط 6 آلاف متر فجأة وتثير الرعب

اعتذرت شركة طيران آسيا إندونيسيا منخفضة التكاليف لركاب رحلتها من بيرث إلى بالي، بعدما هبطت الطائرة بصورة مفاجئة لمسافة 6000 متر.

ونقلت وكالة استراليان اسوشيتد بربس عن الشركة القول " سلامة ضيوفنا تمثل أولوية قصوى لنا " مضيفة " شركة إير آسيا إندونيسيا تعتذر عن أي إزعاج تسببت فيه".

وقد انتقد ركاب الرحلة سلوك طاقم الطائرة خلال الواقعة التي حدثت أمس الأحد، حيث قالوا إن المضيفات بدأن في البكاء والصراخ، مما أثار الذعر بين الركاب.

ويشار إلى أنه بعد 25 دقيقة من إقلاع الطائرة، التي كان على متنها 145 راكبا، اضطرت الطائرة للعودة عقب أن فقد ت قمرة القيادة الضغط مما تسبب في هبوط الطائرة.

وبعدما هبطت الطائرة بسلام في بيرث، قال الركاب إن طاقم عمل الطائرة كانوا يصرخون بهستيريا، ويطالبونهم بأخذ وضع الاستعداد لسقوط الطائرة وارتداء أقنعة الأكسجين، مضيفين إن الكثير من الركاب شعر بالذعر وافترضوا أنهم سوف يلقون حتفهم.

ولم يعلم الركاب الاستراليون ما كان يحدث لأن معظم البيانات التي أطلقها طاقم عمل الطائرة لم تكن باللغة الإنجليزية.

وتحقق شركة طيران آسيا إندونيسيا في الحادث، الذي يأتي بعد أسبوع من هبوط طائرة تابعة للشركة اضطراريا في بيرث بسبب عطل في المحرك.