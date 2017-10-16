لندن .. شابة تتعرض لـ 3 اعتداءات جنسية في ليلة واحدة

في حادث مأساوي، تعرضت فتاة إلى 3 اعتداءات جنسية مختلفة في ليلة واحدة، خلال رحلة عودتها ليلا إلى منزلها الواقع في لندن.

ونقلت صحيفة "تيلغراف" عن الشرطة البريطانية أن الاعتداءات بدأت حين غادرت الفتاة (17 عاما) ناديا ليليا، يقع بشرق العاصمة البريطانية، كانت قد ارتادته مع عدد من الأصدقاء.

وفي الحادثة الأولى، أظهرت كاميرا مراقبة رجلا يحمل الفتاة في شارع كامبرج هيث، ثم يذهب بها إلى مدخل بناء جانبي، لم تظهره الكاميرات.

ثم أظهرت كاميرات أخرى الفتاة تترنح في شارع مينت، حيث ظهر رجل آخر يلاحقها بينما يقود دراجته، قبل أن يقترب منها ويقوم بـ"التحرش بها".

ولم تكشف الكاميرا واقعة التحرش، لكن الفتاة ظهرت في لقطات لاحقة وثيابها غير مرتبة بطريقة تكشف ما حدث.

وقال محققون في الشرطة إن حادثة ثالثة وقعت للفتاة بعد ذلك بقليل، حيث تعرضت هذه المرة لهجوم من قبل رجلين على الأقل.

واكتشف أحد المارة الفتاة ملقاة في الشارع في حالة سيئة، فقام بالاتصال بالشرطة التي حضرت فورا.

وقالت سوزان جوردان، المختصة بشؤون الاعتداء الجنسي في الشرطة: "هذا حادث مريع، تكرر فيه الاعتداء الجنسي على فتاة شابة كانت تحاول العودة إلى المنزل بعد ليلة مع الأصدقاء".

وأضافت: "نحن نعتقد أن اثنين من الاعتداءات الثلاثة يمكن وصفهما بالخطورة والجدية، ونسعى للقبض على الأشخاص الذين ارتكبوا تلك الأفعال".