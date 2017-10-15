بالفيديو.. "سبينر" تتجاوز الأرض

حققت لعبة "سبينر" انتشار كبيراً في العالم، ولكنها الآن تجاوزت كوكب الأرض لتصل إلى الفضاء.

وأظهر فيديو، نشره رائد الفضاء راندي بريسنيك على حسابه في تويتر، لعبة "سبينر" داخل مركبة فضائية ضخمة.

وقال راندي بريسنيك إنه التقط هذا الفيديو ليبين للمشاهدين كيف ستتفاعل لعبة "سبينر" في ظل ظروف انعدام الجاذبية.

وتبدو لعبة "سبينر" في الفضاء أجمل بكثير مما تبدو عليه على كوكب الأرض، إذ تدور وتطير في نفس الوقت في ظل انعدام الجاذبية.