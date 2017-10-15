في حريق مأساوي بطل "محطة الوقود" يفقد والدته وزوجها وشقيقيه

تسبب ماس كهربائي في الحريق الذي اندلع، فجر اليوم،في السعودية في منزل والِدة البطل سلطان بن حزيم الرجباني، وأدّى لوفاتها وزوجها وشقيقي سلطان، حيث تعرضت إحدى الغرف لتماسّ أثناء نومهم، الأمر الذي تسبّب في اختناقهم ووفاتهم.

وكان الشاب الرجباني أنقذ مؤخرا أكثر من 50 شخصاً من حريق كاد أن يلتهمهم في محطة وقود بالرياض، واليوم يُفجع بحريق آخر يلتهم والِدته وزوجها وشقيقيه، فجر اليوم، في منزلهم وفقا للصحف السعودية.

وقد كُرِّم الرجباني من أمير الرياض؛ نظير موقفه البطولي في إنقاذ أرواح كانت على مقربةٍ من الهلاك في محطة وقود بالرياض، وأشاد المجتمع بموقفه البطولي وإبعاده للخطر، وسط تضحيته بنفسه وممتلكاته، إلا أن هذا المشهد البطولي لم تمضِ عليه أيام معدودة، حتى استيقظ، اليوم، على نبأ وفاة والدته وزوجها وأشقّائه؛ بسبب حريق كان هذه المرّة في منزلهم.