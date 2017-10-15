«جورج وياه» من لاعب حرّم مصر من المونديال إلى رئيس للجمهورية

اللاعب الذي اعتنق الإسلام مرة، وحرم مصر من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا، وصاحب أحد أجمل الأهداف بتاريخ كرة القدم، إن لم يكن ذلك الهدف الذي سجله في 1996 أجملها، خرج فائزاً اليوم الأحد بين 20 مرشحاً خاضوا انتخابات رئاسية الثلاثاء الماضي بليبيريا.

أظهرت النتائج الأولية فجر اليوم، أن 39.2% من أصوات مليون و200 ألف ناخب، ذهبت للاعب الكرة المتقاعد جورج وياه، الموصوف دائماً بأسطورة كروية، وحصل Boakai Joseph نائب رئيس ليبيريا الحالي، على 29.6% تؤهله ليخوض مع النجم الكروي جولة الإعادة الثانية الشهر المقبل، وسط استطلاعات، أجمعت بأن George Weah البالغ 51 سنة، سيصبح رئيساً لبلاد سكانها 4 ملايين، وشهدت حرباً أهلية طاحنة بدءاً من 1989 طوال 7 أعوام، وفيها قضى ربع مليون قتيل، بينهم والداه.

جورج وياه، هو من أخرج مصر من تصفيات مونديال 1998 بفرنسا، حين كانت وتونس وليبيريا وناميبيا بمجموعة، يتأهل لكأس العالم من يتصدرها، وكان المنتخب المصري الأكثر جدارة، لكنه مني بهزيمة خارج أرضه، بهدف لقاء لا شيء في تونس.