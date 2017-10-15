وفاة عشرة أشخاص في حريق في ورشة نجارة في الرياض

المصدر:
  • أ ف ب
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 أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم الأحد أن عشرة اشخاص توفوا وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة حريق اندلع في ورشة للنجارة في شرق العاصمة السعودية.

وقال جهاز الدفاع المدني على حسابه في  "تويتر " أنه أخمد "حريقاً اندلع في ورشة نجارة بحي بدر، ونتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص ووفاة عشرة كانوا متواجدين بداخل الورشة، ولم تعرف هويتهم بعد".

ولم تتوفر معلومات اضافية حول جنسيات الضحايا او اسباب الحريق.

ونشر حساب الدفاع المدني في تويتر صورا للحريق اظهرت رجال الاطفاء يتعاملون مع حريق في ورشة كبيرة اصطفت امام احد مداخلها سيارتان لجهاز لاطفاء.

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