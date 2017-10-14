حمام ساخن يكسر أنف رئيس دولة

تسبب "حمام دافئ" في كسر أنف رئيس دولة آيسلندا، طبقًا لما ذكره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الرئيس الأيسلندي جونى جوهانيسون، أنه يشعر بتحسن الآن، بعد إصابته بكسر في الأنف، عندما سقط على جبينه بعد تعثره برغوة صابون، أثناء الاستحمام بماء ساخن.

وأوضح الرئيس الآيسلندي ملابسات الحادث الذي وقع مساء الجمعة، أن رأسه ارتطم بحافة حوض الحمام وأغمي عليه، وأدى الارتطام إلى كسر أنفه وفقدانه الكثير من الدماء، إضافة إلى رضوض في وجهه، وتم نقله إلى المستشفى وخضع لبعض الغرز.

يذكر ان رئيس آيسلندا يبلغ من العمر 49 عاماً وهو أستاذ تاريخ سابق، وتم انتخابه في يوينو 2016، ويبلغ عدد سكان الجزيرة الواقعة شمال المحيط الأطلسي 345 ألف نسمة.