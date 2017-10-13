"صنبور مياه" ينقل شابا إلى مستشفى الطب النفسي!

يواجه شاب من مدينة زالتسغيتر شمالي ألمانيا مشكلات بعد أن زعمت الشرطة أنه غادر الحمام وترك صنبور المياه الساخنة مفتوحا طوال عام على الأقل ما ألحق "أضرارا بالغة" بالمبنى السكني، الذي يقطنه.

وذكرت شرطة زالتسغيتر أن الشاب ( 31 عاما)، الذي ترك صنبور مرحاضه أيضا مفتوحا، استهلك 7 ملايين لترا من المياه خلال العام الماضي.

وأضافت أن إدارة المبنى استدعتها بعد أن وقوع سدد في مصارف المياه، ما أدى إلى تسرب المياه عبر المبنى.

وأشارت تقارير إلى أن الرجل تشاجر مع الشرطة عندما وصلت إلى المبنى، الخميس، ما أجبر عناصر الأمن إلى استخدام رذاذ الفلفل لإخضاعه.

وقالت الشرطة إن الشاب نقل إلى مستشفى للطب النفسي لتقييم سلامة قواه العقلية.