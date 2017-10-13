دراسة جديدة تفجر مفاجأة عن أبو الهول

أعلن باحثا تاريخ بريطانيين تبنيهما لنظرية تفيد بوجود تمثال ثان لتمثال أبو الهول الشهير المجاور لأهرامات الجيزة المصرية، وأن التمثال الآخر مدفون في منطقة سفح الأهرامات.

وذكر موقع egypttoday أن المؤرخين البريطانيين جيري كانون ومالكولم هوتون، بصدد إصدار كتاب جديد يكشف فيه عن تفاصيل نظريتهما حول إمكانية وجود تمثال ثان لأبو الهول في منطقة آثار الجيزة.

وأفاد المؤرخان، بحسب نظريتهما، أن أبو الهول في الفن المصري القديم كان دائما ما يظهر كثنائي أحدهما ذكر والآخر أنثى، وهي النتائج التي توصلا إليها بعد دراسات تاريخية مستفيضة.

وأوضح المؤرخان أن تمثال أبو الهول المفقود كان موجود في الماضي بموقع الجيزة الأثري، إلا أنه اختفى بعد بناء شبكة معقدة من المعابد والأنفاق تحت الأرض، ثم هبوب عاصفة شديدة أدت إلى دفنه بالكامل، وأكدا صعوبة العثور عليه لأنه عملية دفنه تحت طبقات الرمال تمت منذ آلاف السنين.