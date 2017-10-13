ماذا فعل محمد صلاح مع سارق والده؟

قال الحاج صلاح غالي والد النجم المصري محمد صلاح ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحافية إنه بخير ولم يحدث له أي مكروه في واقعة تعرضه لسرقة مبلغ 30 ألف جنيه بالقاهرة.



وقال والد محمد صرح إنه اكتشف اختفاء مبلغ مالي من سيارته والتي اتهم فيها حارس عقار في أحد شوارع مدينة نصر، وفقا لصحيفة الوفد.



وكشف أن ضباط المباحث نجحوا في إعادة الأموال كاملة خلال ساعتين من الحادث وانه وجه لهم كل الشكر والتقدير لما بذلوه من مجهودات من أجل إعادة حقه.



واوضح ان نجله الكابتن محمد صلاح نجم منتخب مصر اتصل به للاطمئنان عليه وطالبه بمساعدة اسرة المتهم والتنازل عن أي محضر محرر والبحث عن فرصة عمل للمتهم.



وطلب صلاح من وسائل الإعلام بعدم نشر صورة المتهم لأنه تنازل عن المحضر وأصبح مواطنا حرًا غير متهم في أي قضية.



وأضاف أن صلاح يستعد لمباراة فريقه ليفربول مع فريق مانشستر يونايتد.

وقال الحاج صلاح إنه التقى بأسرة المتهم التي استنجدت به لإنقاذه وأنه على الفور قرر التنازل عن المحضر وتوفير فرصة عمل له خلال أقرب وقت، موضحا أنه كان في زيارة لمدينة القاهرة وأنه في طريقه إلى بسيون "مسقط رأسه".