نهاية مأساوية.. بسبب صورة

لقيت طالبة كورية حتفها، بعد قيامها بحركة متهورة من أجل التقاط صورة فوتوغرافية، أدت إلى سقوطها من حافة هضبة في بريطانيا.

وقالت صحيفة "ميرور"، إن طالبة من كوريا الجنوبية تدعى هيون كيم، سقطت من على ارتفاع 60 مترا من على جرف إحدى هضاب "الشقيقات السبع" بمنطقة ساسيكس الشرقية في إنجلترا.

وطلبت كيم من أحد الغرباء التقاط صورة لها أثناء قفزها في الهواء على حافة الجرف، إلا أنها فقدت توازنها عندما أدت القفزة، مما أدى لسقوطها حيث لقيت مصرعها على الفور.

وقالت مصادر إن كيم التي تبلغ 23 عاما، كانت في بريطانيا للدراسة، وإنها كانت تتعلم اللغة الإنجليزية.

وعلق مارك ويب، أحد عناصر الإنقاذ والدفاع المدني في مقاطعة ساسيكس الشرقية، على الحادث قائلا: " لقد كان حادثا مؤسفا جدا، راحت ضحيته فتاة شابة.. إننا نؤكد على الزوار الابتعاد عن حافة الهضبة".

وقالت الصحيفة إن عددا من أجزاء هضاب "الشقيقات السبع" قد تفتتت وتساقطت إلى المياه في الأشهر الماضية، مما دفع السلطات لوضع إشارات تحذيرية للسائحين.