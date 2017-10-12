كشف غموض سرقة والد محمد صلاح

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف غموض سرقة 30 ألف جنيه من داخل سيارة والد اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي، بمدينة نصر.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من صلاح حامد، 56 سنة، موظف شئون إدارية بالوحدة الصحية بقرية نجريد مركز بسيون غربية، ومقيم دائرة القسم، والد محمد صلاح (لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول) باكتشافه سرقة مبلغ 30 ألف جنيه من سيارته الخاصة رقم "س ف ف 182 مصر" حال ركنها أمام العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.

وبالانتقال وإجراء المعاينة، تبين سلامة منافذ السيارة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة ضباط مباحث القسم، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أسامة عبد المقصود، 33 سنة، حارس عقار بذات المنطقة ومقيم دائرة مركز اطسا الفيوم.

بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المشار إليه بعقار تحت الإنشاء بذات المنطقة.

وتحرر عن ذلك المحضراللازم، ويجري العرض على النيابة وجارى تطوير مناقشته للوقوف على مدى نشاطه الإجرامى.