رسالة تدمع لها العين كتبها طفل لوالدته المتوفاة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرسالة خطية كتبها طفل سعودي لوالدته المتوفاة التي اشتاق لرؤيتها وتوسل إليها أن ترجع لتعيش معه في البيت مرة أخرى، وفقاً لموقع "المصري اليوم".

وجاء نص الرسالة كالتالي:

«ماما، أنا أكتب هذي الرسالة عشان لما أموت زيك آخد الورقة وأوريكي إني ما نسيتك، دايمًا أصلي وأدعي ربي يدخلك الجنة».

وأضاف: «والله، صرت آكل وأسمع كلام سارة.. صرت ما أوسخ البيت، إنتي كنتي تقولين إني أوسخ وأتعبك.. ماما، أنا آسف، الله يخليكي ارجعي عيشى معانا. والله وعد أصير أسمع كلامك وأنظف معاكي وأخليكي تنامي وما أصحيكي من النوم».

واختتم الطفل رسالته بعبارة مبكية، قائلاً: «الله يخليكي، ارجعي».

وحظيت الرسالة بتعاطف واسع من قبل السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر عديدون عن تأثرهم بما كتبه الطفل، وقال حساب باسم «كنز»: «ارجعي عيشي معانا.. الجملة هذي دمعت عيني، يا رب احفظ كل أم ولا تحرمنا من حنانها».

وعلق صالح الزهراني قائلا: «رسالة تدمع لها العين غصبًا عنك. أسأل الله أن يلهمه الصبر».

وكتب وليد الأحمري: «رسالة كُتبت بدموع تقطر دمًا من الألم.. الله يصبره ويكون ولد صالحًا يدعو لها».

وعلق نواف السرحاني قائلًا: «أقسم بالله أني دمعت.. ليس فراق إنما حسرة، لأننا مقصرون في حق المرأة العظيمة أطال الله في أعمار أمهاتنا وأمهاتكم».