لحظة مقتل طفل مصري برصاصة طائشة في حفل زفاف

شهدت مدينة الحامول بكفر الشيخ شمال مصر مأساة إنسانية، حيث لقي طفل مصرعه برصاصة طائشة خرجت من بندقية كان يحملها أحد المدعوّين بحفل زفاف.
وكشف فيديو للواقعة قيام شاب من المدعوين باعتلاء المسرح، حيث حاول تحية العروسين بإطلاق النار، فخرجت رصاصة طائشة منه صوب طفل يقف أمامه ليخر صريعا على الفور.
لحظة مقتل طفل مصري برصاصة طائشة في حفل زفافhttps://t.co/cI9mfq5Ic6#البيان_القارئ_دائما#مصر pic.twitter.com/tUAYhGCABx— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 12, 2017
وتلقى مركز شرطة الحامول بلاغا من الأهالي بمصرع طفل يدعى أيمن علاء 14 عاما من قرية أبو سكين إثر إصابته بطلق ناري في حفل زفاف وفقا للعربية نت.
وتبين من المعاينة أنه أثناء إطلاق شخص أعيرة نارية في الهواء ابتهاجا بالعروسين خرجت طلقة بطريق الخطأ وقتلت الطفل على الفور.