مزحة تنتهي بإصابة 42 طالبة بالإختناق في مدرسة بالكويت

أصيب عشرات الطالبات بالإختناق نتيجة للعبث في مطفأة الحريق من نوع البودرة، بعدما تعمدت بعض الطالبات إدخال مفرقعات وفتح البودرة السامة لخلق جو من الفزع في المدرسة ومن ثم تصوير ونشر الحادثة على حساباتهن الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء بالكويت أن بلاغاً تلقته غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء أفاد عن وقوع عدد من حالات الإختناق بين صفوف طالبات ثانوية الجهراء للبنات ، وقد هرعت على أثره فرق الإطفاء.

وقالت الإدارة بأن إجمالي حالات الإصابات في الإختناق بلغت في البداية 17 حالة وجميعها من طالبات الثانوية وتم علاج جميع الحالات في الموقع عن طريق سيارات الإسعاف ماعدا 3 حالات تم نقلهم الى مستشفى الجهراء قبل ان يرتفع عدد الحالات المصابة بالإختناق إلى 42 حالة.

من جانبها ردت منطقة الجهراء التعليمية بقوة على حادثة اختناق 42 طالبة في إحدى ثانوياتها، بسبب عبث بعض الطالبات ببودرة الحريق، إذ خلصت إلى إجراءات حازمة ورادعة، منها فصل عشرات الطالبات وإحالة مسؤولات إلى التحقيق لوقف الاستهتار في المدارس الثانوية.