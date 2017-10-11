مصرية تحضر فرح زوجها تثير مواقع التواصل

أثارت سيدة مصرية، حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قررت حضور عرس شريك حياتها أثناء زواجه من أخرى.

وأشعلت الصور والروايات المختلفة مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، بين من ينظرون إلى الأمر من وجهة نظر دينية ، ومن ينظرون إليه من وجهة نظر عصرية .

أكد البعض أن أحدا لا يعلم ما الذي دفع الزوج إلى الزواج مرة أخرى، لكن بسمة ترد بأن "الزواج تضحية، وأن أهم شيء فيه هو سعادتها بجانب زوجها، حتى لو تزوج بأخرى".