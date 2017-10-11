الساهر: دبي مصنوعة من " فاكهة الحب وذهب الأحلام"

وصف قيصر الغناء العربي كاظم الساهر مدينة دبي بأنها " فاكهة الحب وذهب الاحلام " وقال ان تلك الكلمات هي مطلع اغنية جديدة من تأليفه وألحانه. وقال القيصر خلال زيارته لجناح دائرة أراضي واملاك دبي بمعرض جيتكس في دبي أمس ان من يلتقي بهم خلال اسفاره لا يخفون اعجابهم بدبي ويقولون بحماسة (هذه مدينة احلامي وأتمنى العيش بها).

وعبر القيصر عن سعادته الغامرة هو وعائلته بالعيش في دبي وأضاف " أعيش هنا مع عائلتي منذ سنوات طويلة .. اولادي يحبون هذه المدينة وهم سعداء وبالفعل تستحق دبي ان نسميها مدينة الامن والأمان" مؤكدا على أن دبي هي بلده الثاني " والمفرح انها تثير اعجاب الجميع دائما وفي كل يوم ترسخ مقدرتها على التجدد".

وقال إن “دبي في سباق مع الزمن وتشهد تطورات ضخمة في كل يوم وهذا دليل على محبة الناس واخلاصهم ووفائهم لوطنهم والتطور الذي تعيشه صورة من صور حب الناس للمدينة التي تفاجئ زوراها بكل وسائل الترفيه والراحة والامن والأمان" وقال " انا اجول في مدن العالم ولا يخفي الذين التقي بهم انبهارهم بدبي".

وكشف القيصر عن تأليفه وألحانه مجموعة من الأغاني التي تتغزل بدبي ويقول مطلع احداها:

انتِ امرأة لا احسبها بالساعات وبالأيام

انتِ امرأة تسكن جسدي منذ ملايين الأعوام

انتِ امرأة صنعت من فاكهة الحب ومن ذهب الاحلام