كيف ردت هيفاء وهبي على منعها من التمثيل في مصر؟

أزمة كبيرة شهدها الوسط الفني في الأيام الماضية، بطلتها اللبنانية هيفاء وهبي التي أعلن عن إيقافها عن التمثيل في مصر بشكل رسمي لحين تسوية أزمتها مع المنتج محمد السبكي.

ذلك القرار الذي أثار لغطا كبيرا، دفع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي لتوضيح الأمر، بكون هيفاء ستشارك في الأعمال بشكل طبيعي بعد أن تنتهي أزمتها مع السبكي، وذلك على خلفية ما حدث أثناء التحضير لفيلم "ثانية واحدة" وتصوير يومين من أحداثه، قبل أن تنسحب هيفاء.

الجدل لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد إلى فيلم "الديزل" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، وهو من إنتاج أحمد السبكي بعدما قيل إن هيفاء مرشحة للدور، قبل أن تعلن اعتذارها عن عدم المشاركة وذلك في اتصال مع برنامج "ET بالعربي".

وكشفت هيفاء وهبي عن كون الاعتذار لا يتعلق بقرار نقابة الممثلين، وإنما جاء بسبب استعجال الشركة المنتجة للفيلم تصوير أحداثه، وهي تتواجد حاليا في الولايات المتحدة، ما دفعها للاتصال بالمنتج أحمد السبكي وإبلاغه بقرارها قبل أيام.

في الوقت الذي انتظر فيه الجميع أن تتحدث الفنانة اللبنانية عن كواليس الأزمة المثارة، قررت أن ترد بطريقة غير مباشرة، عبر حسابها على "تويتر" حينما أعادت نشر تغريدة لأحد متابعيها، يشكرها على تهنئتها للمنتخب المصري بمناسبة صعوده لكأس العالم.

كما أكد لها أن مصر هي بلدها الثاني، وهو في انتظار جديدها بالسينما والتلفزيون، لترد عليه هيفاء وهبي قائلة "انتظروني.. سأصل قريبا"، ليأتي الرد بطريقة غير مباشرة على ما قيل حول منعها من التمثيل بمصر.

