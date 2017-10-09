العثور على امرأة مقتولة في خزانة المنزل

أبلغ أقرباء المرأة الشرطة باختفائها، وكشفت التحقيقات أن المرأة باعت شقة تمتلكها شرقي موسكو، قبيل اختفائها المريب.

واشتبه الضباط في جريمة قتل، وحصلوا على إذن النيابة العامة بتفتيش الشقة التي باعتها، ليجدوا جثة المرأة في خزانة بإحدى الغرف.

وقد صرحت مساعدة مدير إدارة البحث الجنائي لمدينة موسكو يوليا إيفانوفا قائلة: "بالمعاينة المبدئية للجثة، كان هناك علامات للاعتداء عليها، ما يدفع للشك في جريمة قتل".

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الجناة، ويخضعون للتحقيق، حيث توجه إليهم تهمتا "القتل" و"الاحتيال" وفقا للقانون الجنائي الروسي.