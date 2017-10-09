فيديو .. شرطة الرياض باحترافية تنقذ مقيماً من الانتحار



أنقذت شرطة الرياض مقيماً هندياً حاول الانتحار صباح الأحد كما اعتدى على سيارة شرطة وحاول سحب سلاح شرطي، قبل سماع إطلاق نار. وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح عملية السيطرة عليه.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة الرياض إن غرفة عمليات دوريات الأمن تلقت صباح اليوم بلاغاً من أحد المواطنين عن قيام مكفوله، وهو هندي الجنسية يبلغ من العمر 27 سنة ويعمل سائقاً، بمحاولة الانتحار.

وأوضح أنه "تم على الفور انتقال الفرق لموقع البلاغ، حيث شوهد الرجل في حالة هستيرية اقتضت التعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، بما يكفل سلامته وتحييد خطره، إلى أن تمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات، حيث قُدمت له الإسعافات اللازمة".

وبيّن أنه بعد عرضه على الطبيب المختص، اتضح أنه يعاني من "اضطرابات نفسية"، وتم إعطاؤه العلاج اللازم، وتسليمه لمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.